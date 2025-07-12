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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fatih Gökbulut  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin hassasiyetle yürütüldüğünü, Türkiye'nin terörün bölgeden kalıcı olarak sökülüp atılmasını hedeflediğini, adımların kararlılıkla atılmaya devam edeceğini, süreci baltalamaya çalışanlara karşı müteyakkız olacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Irak'ın karşılıklı kazanç esasıyla "Kalkınma Yolu" başta olmak üzere birçok alanda işbirliği fırsatlarını değerlendirerek, ilişkilerini geliştirmeyi sürdürdüğünü belirtti.

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