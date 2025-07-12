Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "AK Parti 32. İstişare Kampı"na ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Güçlü ve büyük Türkiye sadece ülkemizde değil, bölgemizde de huzurun ve refahın teminatıdır. Bu yükseliş, ekonomik ve siyasi olarak daha adil bir dünyanın da muştusudur." ifadelerini kullandı.
Ankara
Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı tarihi konuşmanın Türkiye, bölge ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyerek, şunları kaydetti:
"Cumhur İttifakı olarak medeniyet değerlerimiz ve 100 yıllık Cumhuriyet'imizin kazanımlarıyla Türkiye Yüzyılı'nı dirayetli liderlik ve kararlılıkla inşa ediyoruz. Güçlü ve büyük Türkiye sadece ülkemizde değil, bölgemizde de huzurun ve refahın teminatıdır. Bu yükseliş, ekonomik ve siyasi olarak daha adil bir dünyanın da muştusudur."
Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti kampında yaptığı tarihi konuşma ülkemiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 12, 2025
Cumhur İttifakı olarak; medeniyet değerlerimiz ve yüz yıllık Cumhuriyetimizin kazanımları ile Türkiye Yüzyılını dirayetli…
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