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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "AK Parti 32. İstişare Kampı"na ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Güçlü ve büyük Türkiye sadece ülkemizde değil, bölgemizde de huzurun ve refahın teminatıdır. Bu yükseliş, ekonomik ve siyasi olarak daha adil bir dünyanın da muştusudur." ifadelerini kullandı.

Fatma Sevinç Çetin  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "AK Parti 32. İstişare Kampı"na ilişkin paylaşım

Ankara

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı tarihi konuşmanın Türkiye, bölge ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı olarak medeniyet değerlerimiz ve 100 yıllık Cumhuriyet'imizin kazanımlarıyla Türkiye Yüzyılı'nı dirayetli liderlik ve kararlılıkla inşa ediyoruz. Güçlü ve büyük Türkiye sadece ülkemizde değil, bölgemizde de huzurun ve refahın teminatıdır. Bu yükseliş, ekonomik ve siyasi olarak daha adil bir dünyanın da muştusudur."

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