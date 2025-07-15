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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet, 15 Temmuz gecesi şanlı bir destan yazmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millet, Çanakkale ve Milli Mücadele'den sonra, 15 Temmuz gecesi canıyla, kanıyla kıyamete kadar iftiharla anılacak şanlı bir destan yazmıştır." dedi.

15.07.2025 - Güncelleme : 15.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet, 15 Temmuz gecesi şanlı bir destan yazmıştır

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu hakikati, 15 Temmuz gecesi bir kez daha hem de çok güçlü bir şekilde anlaşılmıştır. Millet, Çanakkale ve Milli Mücadele'den sonra, 15 Temmuz gecesi canıyla, kanıyla kıyamete kadar iftiharla anılacak şanlı bir destan yazmıştır." dedi.

Erdoğan, "15 Temmuz gecesi, hem devlet hem de millet olarak alnımızın akıyla verdiğimiz zorlu sınav, tarihimizin en kritik dönemeçlerinden biri oldu." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Çok kutuplu dünyada Türkiye'miz yeni bir kutup başı olarak hak ettiği yeri alacaktır. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeye giden sürecin kilidini açacak. Türkiye Yüzyılı'nın inşası daha da hızlanacak. Şehitlerimizin, gazilerimizin mücadeleleri asla boşa gitmedi ve gitmeyecek. Adım adım inşa ettiğimiz 'Terörsüz Türkiye' onların eseri olacak." diye konuştu.

Erdoğan, "TBMM'nin tıpkı 15 Temmuz gecesi gibi tüm farklılıkları bir yana bırakıp ülkemizin terörden kurtulma mücadelesine de güçlü destek vereceğine inanıyorum." dedi.

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