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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Merve Yıldızalp  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" süreciyle terörün hem Türkiye'nin hem de bölgenin gündeminden tamamen çıkartılması için önemli bir adım attıklarını ve bunun kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

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Al Nahyan da Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" hedefinin, bölgenin güvenliğine önemli katkı sağlayacağını belirterek, Türkiye'nin bu süreci başarıyla tamamlaması temennilerini iletti.

Erdoğan, ayrıca, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin stratejik ortaklığının her alanda olumlu etkilerinin görüldüğünü, iki ülkenin savunma sanayisi ve yeni teknolojiler başta olmak üzere birçok konuda büyük potansiyeli bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Abu Dabi'de başlatılan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini yakından takip ettiğini, Kafkaslarda sükunetin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

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