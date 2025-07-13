Dolar
40.18
Euro
46.96
Altın
3,354.94
ETH/USDT
2,960.80
BTC/USDT
117,883.00
BIST 100
10,358.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Antalya, son 5 yılın temmuz ayı günlük ziyaretçi rekorunu kırdı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "12 Temmuz 2025 tarihinde Antalya'ya 100 bin 646 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Bu veri son 5 yılın temmuz aylarında kaydedilen en yüksek günlük yabancı ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti." ifadesini kullandı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
Antalya, son 5 yılın temmuz ayı günlük ziyaretçi rekorunu kırdı

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'da turizmde yeni bir zirvenin daha geride bırakıldığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"12 Temmuz 2025 tarihinde Antalya ve Gazipaşa havalimanlarımızdan toplam 100 bin 646 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Bu veri son 5 yılın temmuz aylarında kaydedilen en yüksek günlük yabancı ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti. 2024 yılı ağustos ayında kırılan 102 bin 755 olan tüm zamanların rekoruna da önemli ölçüde yaklaşıldı. Antalya'mızın uluslararası alandaki cazibesi, güçlü turizm altyapısı ve sektörün kararlı iş birliği sayesinde her geçen gün daha da artıyor."

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürütülen çalışmaların, Türkiye'nin turizmde ulaştığı seviyeyi daha da ileriye taşıdığını vurgulayan Ersoy, başta sektör paydaşları olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

5 yılın en yüksek temmuz verisi

Öte yandan, Bakanlıktan yapılan açıklamada, dünkü son verilerin, 2021-2025 yılları arasında temmuz aylarında ulaşılan en yüksek günlük yabancı ziyaretçi sayısını yansıttığı belirtildi.

Bu ziyaretçi sayısı, geçen yılın ağustos ayında kırılan 102 bin 755 kişilik tüm zamanların günlük rekoruna da oldukça yaklaştı.

Antalya Havalimanı üzerinden dün 98 bin 777, Gazipaşa Havalimanı'ndan ise 1869 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye girdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Antalya, son 5 yılın temmuz ayı günlük ziyaretçi rekorunu kırdı
Başkentte 26 katlı binadaki yangına ilişkin incelemeler sürüyor
15 Temmuz'da "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla etkinlikler düzenlenecek
Gurbetçilerin sınır kapılarından yurda girişleri devam ediyor

Benzer haberler

Antalya, son 5 yılın temmuz ayı günlük ziyaretçi rekorunu kırdı

Antalya, son 5 yılın temmuz ayı günlük ziyaretçi rekorunu kırdı

Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi, 15 Temmuz'da kırmızı-beyaza bürünecek

Bakan Ersoy: Yeni hedefimiz, kütüphaneleri topluma yön veren merkezler haline getirmek

Ankara, "2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti" ilan edildi

Ankara, "2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti" ilan edildi
5 asırlık Uşak halısı yuvaya döndü

5 asırlık Uşak halısı yuvaya döndü
Bakan Ersoy: Sanatı sadece desteklemedik, hak ettiği değere kavuşturduk

Bakan Ersoy: Sanatı sadece desteklemedik, hak ettiği değere kavuşturduk
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet