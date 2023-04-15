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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurbankulu Berdimuhammedov'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'u telefonla arayarak annesinin vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Mustafa Hatipoğlu  | 15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurbankulu Berdimuhammedov'a taziye telefonu

Istanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

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