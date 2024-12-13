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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye küresel oyunun önemli aktörleri arasına girmiştir

13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye küresel oyunun önemli aktörleri arasına girmiştir Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Kocaeli

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Öyle vahim durumlarla karşılaşıyoruz ki bu ülkede siyaset yapıyor, milletin ekmeğini yiyor ama bakıyorsunuz ülkeye ve millete açıkça düşmanlık güdüyor.

AK Parti'nin temsilcisi olduğu dava bir medeniyet davasıdır. Bu dava, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme, mazluma umut olma, zulme son verme davasıdır.

Son 2 haftadır Suriye'deki gelişmelere bakmak bile AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye için ne manaya geldiğini anlamak için yeterlidir.

Son 22 yılda muhalefetin isabetli tavır sergilediği neredeyse tek bir uluslararası olay yok.

Neo-Nazi örgütlerin Avrupa'daki gurbetçilere yaptıklarının benzerlerini maalesef CHP ve yandaşları ülkemizdeki muhacirlere yaptı.

22 yıllık iktidarımızda sağladığımız kazanımlar sayesinde artık Türkiye de bu küresel oyunun önemli aktörleri arasına girmiştir.

SGK'ya borcunu ödemeyen, dahası borç üstüne borç yapan, bundan da hicap duymayan belediyeleri silkelemeye devam edeceğiz."

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