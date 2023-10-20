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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyası olarak işbirliğimizi geniş bir alanda sürekli geliştiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk dünyası olarak işbirliğimizi geniş bir alanda sürekli geliştiriyoruz. Türk cumhuriyetlerindeki kardeşlerimizin, milletimizle 6 Şubat depremleri sonrasında sergilediği dayanışmasını asla unutmayacağız." dedi.

Mustafa Hatipoğlu  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyası olarak işbirliğimizi geniş bir alanda sürekli geliştiriyoruz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da bir otelde düzenlenen 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'ne gönderdiği video mesajında, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Toplantıya yurt dışından iştirak eden katılımcılara "hoş geldiniz" diyen Erdoğan, "Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki her çalışmamıza büyük önem ve kıymet atfediyoruz. Türk dünyası olarak işbirliğimizi sağlıktan savunmaya, eğitimden enerjiye uzanan geniş bir alanda sürekli geliştiriyoruz. Türk cumhuriyetlerindeki kardeşlerimizin, milletimizle 6 Şubat depremleri sonrasında sergilediği dayanışmasını asla unutmadık, unutmayacağız. Aramızdaki kardeşlik ruhunu sağlam tuttukça çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Ödül sahiplerini canıgönülden tebrik ediyorum"

Bu sene 9'uncusu düzenlenen Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nın, sağlık alanındaki işbirliği potansiyelinin tam anlamıyla harekete geçirilmesi noktasında çok önemli roller üstlendiğini vurgulayan Erdoğan, "Giderek büyüyen ve 2030 yılında 1,5 trilyon dolarlık pazara erişeceği anlaşılan yapay zeka teknolojileri, hayatımızın her alanını etkilemektedir. Sağlıkta yapay zeka teması altında yapılacak sunum ve tartışmaların hepimizin ufkunu açacağı muhakkaktır. Her birinize bu doğrultuda gösterdiğiniz ve göstereceğiniz gayretler için şimdiden şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Kurultay ile eş zamanlı olarak her yıl sağlık alanında başarılı çalışmalar gerçekleştiren bilim insanlarını ödüllendirdiklerini belirten Erdoğan, "Nobel ödüllü bilim adamımız Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ismine ithaf edilerek verilen ödül sahiplerini canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk devletlerinden gelen misafirlere de, ülkelerine döndüklerinde tüm kardeşlerine selam ve muhabbetlerini iletmelerini istirham ettiğini dile getirdi.

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