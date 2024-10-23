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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Ferdi Türkten  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamındaki temaslarına devam ediyor.

Erdoğan, zirvenin düzenlendiği Kazan EXPO'da, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin dost ve kardeş Özbekistan ile sağlam ve kararlı adımlar attığını, enerji ve savunma sanayisi alanlarında iki ülkenin önemli potansiyele sahip olduğunu, siyasi ilişkilerde yakalanan ivmenin ekonomik ve kültürel alanlarda sağlanması için çabaların artarak devam edeceğini ifade etti.


Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan topraklarındaki saldırılarının bölgede çok büyük bir güvenlik riski oluşturduğunu, İsrail'in acilen uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun hareket etmeye zorlanması gerektiğini, bunun için Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail'e kapsamlı bir silah ambargosu konulmasının etkili bir karar olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatının Bişkek'te gerçekleştireceği zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de en üst düzeyde temsilinin mühim olduğunu, Afganistan'da kalıcı istikrarın tesisinin terör, düzensiz göç, yasa dışı uyuşturucu üretimi gibi tehditlerin bertaraf edilmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

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