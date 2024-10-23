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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı düzenlendi. Olay yerinden yayındayız. TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlar Bilkent Şehir Hastanesi'ne getiriliyor. TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

Erdoğan, görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerinin son yıllarda birçok alanda geliştiğini, işbirliğinin daha ileriye taşınması için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Ferdi Türkten  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.

Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamındaki temaslarına başladı. Zirve'nin düzenlendiği Kazan EXPO'daki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Venezuela ilişkilerinin son yıllarda birçok alanda geliştiğini, işbirliğinin daha ileriye taşınması için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Erdoğan, İsrail'in yayılan saldırganlığının sadece Orta Doğu'nun değil, dünyanın tamamının huzur ve güvenliğini tehdit ettiğini, uluslararası toplumun İsrail'i durdurmak için acil ve etkili adımlar atması gerektiğini belirtti.

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