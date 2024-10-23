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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Tunç, 1 başsavcıvekili ile 8 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Cemil Murat Budak  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını ve 1 başsavcıvekili ile 8 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.

Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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