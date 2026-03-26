Teknoloji

Türk firmaları, uydu sektörünün en büyük buluşmasında yer aldı

Türkiye'nin uydu teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmaları TÜRKSAT, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ASELSAN ve PROFEN, Satellite 2026'da ürün ve hizmetlerini tanıttı.

Dilara Zengin Okay  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Türk firmaları, uydu sektörünün en büyük buluşmasında yer aldı Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Washington

Sektörde uzun yıllardır "Satellite" ismiyle markalaşan ve savunma sanayisi odaklı "GovMilSpace" etkinliğini bünyesine katarak SATShow çatısı altında düzenlenen fuar, dünyanın dört bir yanından ticari liderler, kamu ve askeri karar alıcılar ile teknoloji profesyonellerini ABD'nin başkenti Washington'da bir araya getirdi.

Uydu sektörünün en önemli temsilcilerini 1981 yılından bu yana buluşturan fuarda, TÜRKSAT, TUSAŞ, ASELSAN ve PROFEN de boy gösterdi. Türk firmaları, 23-26 Mart'ta düzenlenen fuarda ürün ve hizmetlerini sergiledi.

"Türk firmalarımızın çalışmaları ve ihracatı gurur veriyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Satellite 2026'ya katılan Türk firmalarının standını ziyaret etti.

Sayan, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uydu sistemlerinde yerli ve milli üretim ile bunların ihracatında kaydettiği ilerlemenin Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında gelinen noktayı ortaya koyduğunu söyledi.

Özellikle havacılıkta uydu tabanlı iletişimin artık bir zorunluluk haline geldiğine işaret eden Sayan, birçok firmanın bu alanda çözümleri olduğunu aktardı.

Sayan, "Türk firmalarımızın başta ticari havacılık olmak üzere savunma sistemleri gibi alanlarda çalışmalar yaptığını bilmek ve bunları ihraç edebiliyor durumda olmak bize gurur veriyor." dedi.

"Firmalarımızın savunma ve uzay teknolojilerinde kaydettiği başarılar çok önemli"

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal da Türk firmalarının ulaştığı düzey ile Türkiye'nin Satellite fuarındaki temsilinden duyduğu gurur ve memnuniyeti dile getirdi.

Teknolojinin Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinde kritik bir alan olduğunu vurgulayan Önal, Türk şirketlerinin Satellite fuarında yer almasının ve işbirliklerini artırmasının önemli olduğunu kaydetti.

Önal, teknolojinin yalnızca ticari değil, savunma alanında da giderek daha önemli hale geldiğini, bu alanda kendi kendine yeterliliğin önemine işaret etti.

Satellite gibi fuarların etkileşimi artırarak bilgi paylaşımına katkı sağladığını belirten Önal, "Firmalarımızın hem savunma alanında hem uzay teknolojileri alanında kaydettiği başarılar çok önemli. Bunlarla gurur duyuyoruz." dedi.

"Türkiye'nin gücünü burada bir kez daha görmüş oluyoruz"

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, TÜRKSAT'ın uzay alanında "bayrak taşıyıcısı" konumunda olduğunu vurgulayarak, birlikte çalıştıkları ekosistemle Satellite fuarında yer almalarının kendilerine güç verdiğini söyledi.

Gelecek yıllarda daha güçlü bir katılım sağlamayı hedeflediklerini anlatan Atalay, "Türkiye'nin gücünü burada bir kez daha görmüş oluyoruz. Bundan gurur duyuyoruz." dedi.

TUSAŞ İHA ve Uzay Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gürsoy, fuara her yıl olduğu gibi bu sene de katıldıklarını belirterek, uluslararası muhataplar ve çözüm ortaklarıyla görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Daha önce sunulan uluslararası tekliflere ilişkin temasların da fuar kapsamında sürdüğünü aktaran Gürsoy, mevcut durumun gözden geçirildiği toplantılar yaptıklarını ifade etti. Gürsoy, fuarın TUSAŞ açısından verimli geçtiğini vurguladı.

PROFEN Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Orbay Soydan, şirket olarak yaklaşık 10 yıldır fuara katıldıklarını vurgulayarak, Türkiye'yi Satellite fuarında temsil etmekten gurur duyduklarını ifade etti.

Uydu sektörünün en büyük organizasyonlarından birinde yer alarak küresel pazarda görünür olduklarını aktaran Soydan, fuarda ihracat alanlarını genişletme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

