TUSAŞ, Airbus A220 programında 500'üncü FTE komponenti sevkiyatını tamamladı

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Airbus A220 programı kapsamında üretilen Fixed Trailing Edge (FTE) komponentinin 500'üncü sevkiyatı gerçekleştirildi.

Tolga Yanık  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
TUSAŞ, Airbus A220 programında 500'üncü FTE komponenti sevkiyatını tamamladı

İstanbul

TUSAŞ'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Airbus A220 programı kapsamında TUSAŞ'ın ürettiği FTE komponentinde 500'üncü sevkiyatın başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, bu başarının, TUSAŞ'ın ileri mühendislik kabiliyetlerinin, yüksek hassasiyetli üretim gücünün ve küresel ölçekte güvenilir bir çözüm ortağı konumunun güçlü bir göstergesi olduğu ifade edildi.

TUSAŞ'ın havacılıkta entegre üretim ve tedarik çözümleriyle uluslararası arenadaki gücünü pekiştirmeye devam ettiği kaydedildi.

Şirket, Airbus A220 programı için üretilen 250'nci kanopiyi (cockpit üst yapısı) geçen yıl kasım ayında başarıyla teslim etmişti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın cenazesi memleketi Hatay'da defnedildi
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzaladı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 24 ildeki operasyonlarda 88 şüpheli yakalandı
Orta Doğu'daki savaş STRATCOM'da masaya yatırılacak
İletişim Başkanlığı, COP31 kapsamında ilk kez çevre ve iklim medya turları düzenleyecek

TUSAŞ, Airbus A220 programında 500'üncü FTE komponenti sevkiyatını tamamladı

TUSAŞ, Airbus A220 programında 500'üncü FTE komponenti sevkiyatını tamamladı

GÖKBEY Helikopteri Sertifika Teslim Töreni gerçekleştirildi

HÜRJET, Akdeniz'deki düşük irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladı

