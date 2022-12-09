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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazprom Başkanı Miller'i kabul etti

Sefa Mutlu   | 09.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazprom Başkanı Miller'i kabul etti Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazprom Başkanı Aleksey Miller'i kabul etti.

Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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