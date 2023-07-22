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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un görüşmesi sona erdi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 22.07.2023 - Güncelleme : 22.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.


Görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ilişkilerle iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.



İki liderin baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası toplantıya geçildi.

Türkiye ile Cezayir heyetleri arasındaki görüşmeler sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun başkanlığında iki ülkenin heyetleri arasındaki görüşmeler sona erdi.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk Cumhurbaşkanı Tebbun'la görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeler tamamlandıktan sonra konukları onuruna akşam yemeği verdi.

Yemeğin ardından Tebbun ve beraberindeki heyet buradan ayrıldı.

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