Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un görüşmesi sona erdi.
İstanbul
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.
Görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ilişkilerle iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.
İki liderin baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası toplantıya geçildi.
Türkiye ile Cezayir heyetleri arasındaki görüşmeler sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun başkanlığında iki ülkenin heyetleri arasındaki görüşmeler sona erdi.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk Cumhurbaşkanı Tebbun'la görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeler tamamlandıktan sonra konukları onuruna akşam yemeği verdi.
Yemeğin ardından Tebbun ve beraberindeki heyet buradan ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.