Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da diplomasi trafiğini sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde temaslarda bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci günündeki temasları kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, Hırvat üye Zeljko Komsic ve Boşnak üye Denis Becirovic ile kahvaltıda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci günündeki temasları kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini kabul etti https://t.co/J2rzZP7s1b pic.twitter.com/shs1VJbAZY— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 12, 2025
Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Bosna Hersek ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Balkanlar'da istikrarın korunmasına, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzeninin muhafazasına önem verdiğini ifade etti.
Erdoğan, Bosna Hersek'te geçmişte yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için Türkiye'nin mevcut krizin en az zararla atlatılmasını, tüm kesimlerin katılımıyla geniş tabanlı bir uzlaşının hakim olmasını beklediğini, Bosna Hersek'e desteklerinin süreceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Jelyazkov'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, forumun ikinci günündeki temasları kapsamında, Bulgaristan Başbakanı Jelyazkov ile görüştü.
Erdoğan'ın konakladığı oteldeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, 4. Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle Türkiye’de bulunan Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov ile bir araya geldi. pic.twitter.com/CiPK6J7pAe— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 12, 2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasında savunma sanayi ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini çeşitlendirmek ve derinleştirmek için gayretlerin süreceğini ifade etti.
Erdoğan, terörle mücadele alanında Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dayanışmanın devam etmesinin önemli olduğunu, bunun için önümüzdeki süreçte Bulgaristan'dan adımlar beklendiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüştü.
Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
Görüşmede Türkiye ile Sierra Leone ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Sierra Leone ile savunma sanayii başta olmak üzere her alanda ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti.
Erdoğan, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle "kazan-kazan" anlayışıyla iş birliğini sürdürdüğünü ve bunun devam edeceğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.