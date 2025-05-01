Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin 61'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun (TRT) 61'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Kamu yayıncılığında sorumlu, tarafsız, ilkeli habercilik anlayışıyla dünyanın önde gelen kurumları arasında yer alan, ülkemizin uluslararası alanda sesi olan TRT'nin 61'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. TRT ailesinin her bir mensubuna çalışmalarında başarılar diliyorum."
Kamu yayıncılığında sorumlu, tarafsız, ilkeli habercilik anlayışıyla dünyanın önde gelen kurumları arasında yer alan, ülkemizin uluslararası alanda sesi olan TRT’nin 61’inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 1, 2025
TRT ailesinin her bir mensubuna çalışmalarında başarılar diliyorum. pic.twitter.com/fqXKAChjAr
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