Euro
10.00
Dolar
8.25
BIST 100
1,436.89
Altın
1,833.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının düzenlediği "Dijitalleşme ve Gençlerimizin Geleceğine Yatırım" başlıklı webinara çevrim içi katılıyor
logo
Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski Devlet Bakanı Erhan'ın Ağrı'daki cenaze törenine katıldı

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden eski Devlet Bakanı Cemil Erhan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Ağrı'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Selami Küçükoğlu,Abdullah Söylemez   | 07.05.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski Devlet Bakanı Erhan'ın Ağrı'daki cenaze törenine katıldı Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan'ın cenazesi, Ankara'dan hava yoluyla Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'na, ardından kara yoluyla Patnos ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Camisi'ne getirildi.

Cuma namazı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla düzenlenen cenaze töreni, sağanak nedeniyle cami içerisinde yapıldı. Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından Erhan'ın cenazesi, Patnos İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Erhan'ın yakınları ile AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öz geçmiş

Cemil Erhan 1938'de Balıkesir'in Balya ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Erhan, Adalet Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdür Yardımcılığı ve serbest avukatlık yaptı. Ağrı'dan 3 dönem milletvekilli seçilen Erhan, 50. Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevini yürüttü.

Erhan, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 1,24 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
İngiltere'de 40 yaş altına Oxford-AstraZeneca aşısı yerine alternatif aşılar tavsiye edildi
'Yemek bile yiyemiyordum, sadece uzanıp sıvı tüketebiliyordum'
'Bu hastalığın bir anı diğer anını tutmuyor'
36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski Devlet Bakanı Erhan'ın Ağrı'daki cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski Devlet Bakanı Erhan'ın Ağrı'daki cenaze törenine katıldı

Kılıçdaroğlu: Yerel yönetimlerin mali sorunları sadece CHP'li belediyelere özgü değil

Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

Tunceli'de 11 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen askerler anıldı

Tunceli'de 11 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen askerler anıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ağrı'daki Yaygınyurt Yaşam Kulesi'ni inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ağrı'daki Yaygınyurt Yaşam Kulesi'ni inceledi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Çalışanlar alın teri dökecek ve emeklerinin karşılığını alacaklar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Çalışanlar alın teri dökecek ve emeklerinin karşılığını alacaklar