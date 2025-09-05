Dolar
Spor, Dünyadan Spor

Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP Of Türkiye) açılış töreni gerçekleştirildi.

Canan Tükelay  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı Fotoğraf: Canan Tükelay/AA

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen törende, vefat eden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar anıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Mehmet Sadık Vefa, törende yaptığı konuşmada, bu yıl 8.'sini düzenledikleri NG Afyon Motofest ile birlikte Dünya Motokros Şampiyonası'nı ülkenin kadim şehri Afyonkarahisar'da gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Vefa, "Sporcuların heyecan dolu performanslarına tanıklık edeceğiz. Ayrıca konserlerle zenginleşecek festival programına tüm halkımızı keyifli bir hafta sonu yaşamaya davet ediyoruz." dedi.

Programda, Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun FIM yetkilileri Antonio Alia Portela ve Daniele Rizzi de konuşma yaptı.

Daha sonra, sanatçılar Sufle, İkilem ve Semicenk sahne aldı.

