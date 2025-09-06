Dolar
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yeniden atandı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yeniden atandı.

Fatih Gökbulut  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yeniden atandı

Ankara

Atamaya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yeniden atandı.

Özgeçmişi

Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesinden fizik dalında lisans derecesini, 1992'de ise fiber optik sensörler alanında Heriot-Watt Üniversitesinden (İngiltere) doktora derecesini aldı.

İnci, 1993-1994 yıllarında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yaptı.

1994'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde yardımcı doçent olan İnci, 1996'da doçentliğe yükseltildi.

1998-1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Gunma Üniversitesine (Japonya) konuk araştırmacı olarak çalışan Prof. Dr. İnci, 1999-2005 yıllarında Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

2005'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümüne profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Stuttgart Üniversitesi (Almanya), Gunma Üniversitesi (Japonya), Norveç Teknik Üniversitesi ve Heriot-Watt Üniversitesi olmak üzere (İngiltere) yurt dışında çeşitli üniversitelerde konuk profesör olarak bulundu.

Prof. Dr. Naci İnci, fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışıyor ve araştırmalar yürütüyor.

Prof. Dr. İnci'nin, üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında iki uluslararası patenti bulunuyor.

