Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon Çarşıbaşı Millet Bahçesi Açılış Töreni’nde konuşuyor.
logo
Gündem

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlanıyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları başladı.

Melike Balkaya  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlanıyor

İzmir

Program kapsamında Türk ordusunun 103 yıl önce İzmir'e girerken kullandığı güzergahta "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Basmane Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe katılan çok sayıda vatandaş, 350 metrelik Türk bayrağını omuzlarında Cumhuriyet Meydanı'na kadar taşıdı.

İzmir Marşı, 10. Yıl Marşı ve bando eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe çevredekiler de alkışlarla destek verdi.

Kortejde AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ile Şebnem Bursalı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Karaosmanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, ilçe belediye başkanları, iş dünyası ve sivil toplum kurumlarından temsilciler de yer aldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Süvari birliklerinin İzmir'e girişi canlandırıldı

Buradaki tören sonrasında, Valilik Konağı önünde süvari birliklerinin İzmir'e girişi canlandırıldı.

Atatürk Meydanı'na gelen birlik, vatandaşlardan büyük alkış aldı. Saygı duruşunda bunulmasının ardından Hükümet Konağı'na çıkan asker, Türk bayrağını göndere çekti.

Daha sonra Vali Elban, süvari birlik komutanına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti, Tugay da plaket verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden etkinlikte ise saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlara tebriklerini ileten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla, İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. İzmir'in bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ise 9 Eylül kurtuluş gününü kutladı.

İzmir'in kurtuluşunun önemine değinen Tugay, "Her kentin özel, güzel ve değerli günleri var ama bir kent vardır ki tarihe işgaliyle kurtuluş atışını yapan, kurtuluşuyla yepyeni bir ülkenin ön sözünü yazan kent olarak bilinir. İşte bu ayrıcalık, onur, gurur yeryüzünde İzmir'e aittir. Kendimizle, şehrimizle, eşsiz ayrıcalığımızla ne kadar övünsek azdır." dedi.

Törene, protokol üyelerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

Kutlamalar kapsamında ayrıca Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, İzmir semalarında hava gösterileri sergileyecek, Cumhuriyet Meydanı'ndan Kültürpark Lozan Kapısı'na uzanacak fener alayı gerçekleştirilecek.



