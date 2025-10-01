Dolar
41.59
Euro
48.84
Altın
3,880.97
ETH/USDT
4,294.80
BTC/USDT
116,300.00
BIST 100
10,947.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışında konuşuyor
logo
Gündem

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Özgür ve Jandarma Uzman Özdemir son yolculuklarına uğurlandı

Aksaray'da trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir'in cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi.

Muzaffer Çağlıyaner, Muhammet Fatih Gökmen  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Özgür ve Jandarma Uzman Özdemir son yolculuklarına uğurlandı Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner/AA

Osmaniye/Kırıkkale

Şehit Özgür'ün naaşı, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki babaevinin önünden helallik alınmasının ardından tören için aynı mahalledeki mezarlığa götürüldü.

Buradaki törene, şehidin annesi Ayşe, babası Muzaffer Özgür ve kardeşlerinin yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İl Müftüsü Ahat Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Özgür'ün naaşı, dualarla mezarlığa defnedildi.

Törenin ardından katılımcılar, şehit ailesine taziye dileklerini iletti.

Şehit Özdemir'e Kırıkkale'de veda

Aksaray'dan Kırıkkale'ye getirilen 42 yaşındaki şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir'in cenazesi de ilk olarak Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan alınarak helallik için Gürler Mahallesi'nde babaevine, ardından cenaze töreni için Nur Cami ve Külliyesi'ne götürüldü.

Protokol üyeleri ile vatandaşlar, şehidin babası Erol Özdemir ile aile bireylerine başsağlığı diledi.

Şehidin annesi Emine Özdemir ve yakınları, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Mustafa Topal'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Balışeyh ilçesine bağlı Eldelek köyünde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Aksaray'da dün Ankara-Niğde Otoyolu'nun Ortaköy ilçesi yakınlarında seyir halindeki minibüs, emniyet şeridinde rutin kontrol yapan jandarma aracına arkadan çarpmış, kazada Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit olmuş, minibüsteki 1 kişi de yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'de kardeşlik sonuna kadar hakim olacak
Denizli horozunun ırkı Konya'daki enstitüde korunuyor
Ankara'nın 3 ilçesinde su kesintisi yapılacak
Beşiktaş'ta ahşap binada yangın çıktı
Emine Erdoğan: Gençlerimizin heyecanı ile büyüklerimizin tecrübesi birleştiğinde toplumlar gerçek gücünü bulur

Benzer haberler

Şehit polis memuru Ömer Amilağ, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis memuru Ömer Amilağ, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Özgür ve Jandarma Uzman Özdemir son yolculuklarına uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

İzmir'deki polis merkezi saldırısında yaralanan polis hastanede şehit oldu

İzmir'deki polis merkezi saldırısında yaralanan polis hastanede şehit oldu
İletişim Başkanı Duran'dan Aksaray'daki trafik kazasında şehit olan 2 jandarma için taziye mesajı

İletişim Başkanı Duran'dan Aksaray'daki trafik kazasında şehit olan 2 jandarma için taziye mesajı
Aksaray'da trafik kazasında 2 asker şehit oldu, 1 kişi hayatını kaybetti

Aksaray'da trafik kazasında 2 asker şehit oldu, 1 kişi hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet