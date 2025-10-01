Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Özgür ve Jandarma Uzman Özdemir son yolculuklarına uğurlandı
Aksaray'da trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir'in cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi.
Osmaniye/Kırıkkale
Şehit Özgür'ün naaşı, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki babaevinin önünden helallik alınmasının ardından tören için aynı mahalledeki mezarlığa götürüldü.
Buradaki törene, şehidin annesi Ayşe, babası Muzaffer Özgür ve kardeşlerinin yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
İl Müftüsü Ahat Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Özgür'ün naaşı, dualarla mezarlığa defnedildi.
Törenin ardından katılımcılar, şehit ailesine taziye dileklerini iletti.
Şehit Özdemir'e Kırıkkale'de veda
Aksaray'dan Kırıkkale'ye getirilen 42 yaşındaki şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir'in cenazesi de ilk olarak Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan alınarak helallik için Gürler Mahallesi'nde babaevine, ardından cenaze töreni için Nur Cami ve Külliyesi'ne götürüldü.
Protokol üyeleri ile vatandaşlar, şehidin babası Erol Özdemir ile aile bireylerine başsağlığı diledi.
Şehidin annesi Emine Özdemir ve yakınları, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
İl Müftüsü Mustafa Topal'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Balışeyh ilçesine bağlı Eldelek köyünde toprağa verildi.
Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Aksaray'da dün Ankara-Niğde Otoyolu'nun Ortaköy ilçesi yakınlarında seyir halindeki minibüs, emniyet şeridinde rutin kontrol yapan jandarma aracına arkadan çarpmış, kazada Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit olmuş, minibüsteki 1 kişi de yaşamını yitirmişti.