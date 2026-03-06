Dolar
Politika

Bakan Fidan, Umman, Katar ve Estonyalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman, Katar ve Estonyalı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tuğba Altun  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Bakan Fidan, Umman, Katar ve Estonyalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile telefonda görüştü.

Iğdır'da lise öğrencisi kızı bıçakla yaralayan sanığın davası 23 günde sonuçlandı
DMM, "Türkiye, İngiliz MI6'dan Suriye Devlet Başkanı Şara'nın korumasını artırmasını istedi" haberini yalanladı
Bolu Belediyesi Başkan Vekilliğine Mehmet Tuna Özcan seçildi
Bakanlar Uraloğlu ve Gürlek, Sakarya'da milli hızlı treninin yol testleri törenine katıldı
İstanbul'da hayali işlemlerle suç geliri elde edildiği iddiasıyla 112 şüpheliye iddianame

