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Politika

Bakan Fidan, İngiltere'de Ukrayna konulu toplantıya iştirak edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek Ukrayna konulu toplantıya katılacak.

Büşranur Keskinkılıç  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Bakan Fidan, İngiltere'de Ukrayna konulu toplantıya iştirak edecek

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen yarın Londra'daki Ukrayna konulu toplantıya iştirak edecek.

Bakan Fidan'ın toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, müzakere odaklı son açılımı dahil, Rusya-Ukrayna savaşını ilgilendiren konu başlıklarında fikir teatisinde bulunması ve Türkiye'nin sürece sunabileceği katkıları muhataplarına aktarması, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarını vurgulaması ve Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini teyit etmesi öngörülüyor.

Ayrıca toplantıda, Mart 2022'de Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin ilerleyen dönemde de bu rolü üstlenmeye hazır olduğu ve gelecekteki müzakere döneminde bölgede kalıcı güvenliğin, ekonomik refahın ve istikrarın tesisinin tüm tarafların ortak hedefi olması gerektiği konularının Bakan Fidan tarafından vurgulanması bekleniyor.

Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik son dönemde artan girişimlerle mütenasip olarak görüşme trafiği hız kazanmışken, bu çerçevede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Şubat'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi Türkiye'de ağırlamıştı.

Fidan ise Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la önce 20 Şubat'ta Johannesburg'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında, daha sonra da 24 Şubat'ta Ankara'da bir araya gelmişti.

Bakan Fidan'ın ayrıca, 14-16 Şubat'ta Münih Güvenlik Konferansı marjında görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'la meseleyi ele alma imkanı olmuştu.

Ukrayna Konulu Toplantı

Ukrayna konulu toplantı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki güncel gelişmeler ile Avrupa güvenliği bağlamındaki hususların ele alınması öngörülüyor.

Toplantıya Fidan'ın yanı sıra, Ukrayna, Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Finlandiya, İsveç, Çekya, Romanya ile NATO ve AB de davet edildi.

Toplantı, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını ivedilikle sonlandırmak amacıyla Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarıyla 12 Şubat'ta yaptığı doğrudan temaslar ile ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları arasında 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen görüşmeyle başlayan süreç karşısında yeni bir pozisyon belirlemek amacıyla Avrupa arasında başlayan konferanslar silsilesinin devamı niteliğinde olacak.

Bu çerçevede, Fransa önce 12 Şubat'ta Almanya, Polonya, İtalya, İspanya ve İngiltere'nin yanı sıra Ukrayna'nın katılımıyla dışişleri bakanları düzeyinde Avrupa güvenliğinin görüşüldüğü bir toplantı düzenlemişti.

Ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin katıldığı Ukrayna konulu gayriresmi güvenlik zirvesi 17 Şubat'ta yapılmıştı.

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