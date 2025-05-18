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Bakan Fidan, yarın Sırbistan'a resmi ziyarette bulunacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Sırbistan'a resmi ziyaret yapacak.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Bakan Fidan, yarın Sırbistan'a resmi ziyarette bulunacak

Ankara

Diplomatik kaynaklardan elde edinilen bilgiye göre, söz konusu ziyaret kapsamında Bakan Fidan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından kabul edilecek.

Sırbistanlı mevkidaşı Marko Djuric ile görüşmesi beklenen Fidan görüşmelerde, Türkiye-Sırbistan arasındaki çok boyutlu işbirliğinin seyrinden duyulan memnuniyeti dile getirecek.

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Bunun yanı sıra Türkiye'nin Balkanlar'da barış ve istikrarın muhafaza edilmesine ve bu çerçevede Sırbistan ile gelişen işbirliğine verdiği önemi vurgulayacak Fidan, Bosna Hersek'teki durumun sağduyulu bir yaklaşımla ele alınmasının ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine işaret edecek.

Görüşmelerde, Fidan bölgesel sınamalar karşısında bölgesel sahiplenme anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğine dikkati çekecek ve ortak sınamalar karşısında bölgesel dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesine öncelik verilmesinin gerekliliğini de ifade edecek.

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