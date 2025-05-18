Bakan Fidan, yarın Sırbistan'a resmi ziyarette bulunacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Sırbistan'a resmi ziyaret yapacak.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan elde edinilen bilgiye göre, söz konusu ziyaret kapsamında Bakan Fidan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından kabul edilecek.
Sırbistanlı mevkidaşı Marko Djuric ile görüşmesi beklenen Fidan görüşmelerde, Türkiye-Sırbistan arasındaki çok boyutlu işbirliğinin seyrinden duyulan memnuniyeti dile getirecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bunun yanı sıra Türkiye'nin Balkanlar'da barış ve istikrarın muhafaza edilmesine ve bu çerçevede Sırbistan ile gelişen işbirliğine verdiği önemi vurgulayacak Fidan, Bosna Hersek'teki durumun sağduyulu bir yaklaşımla ele alınmasının ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine işaret edecek.
Görüşmelerde, Fidan bölgesel sınamalar karşısında bölgesel sahiplenme anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğine dikkati çekecek ve ortak sınamalar karşısında bölgesel dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesine öncelik verilmesinin gerekliliğini de ifade edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.