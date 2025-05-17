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Politika

Bakan Fidan, "Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi" toplantısı dolayısıyla Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Riyad'da yapılacak "Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi"nin ikinci toplantısı münasebetiyle Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

Büşranur Keskinkılıç  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
Bakan Fidan, "Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi" toplantısı dolayısıyla Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, başkent Riyad'da gerçekleştirilecek "Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi"nin ikinci toplantısı, Bakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın eş başkanlıklarında düzenlenecek. Fidan, bu vesileyle Suudi Arabistan'ı son bir yıl içinde üçüncü kez ziyaret etmiş olacak.

Toplantı münasebetiyle yapılacak görüşmelerde Fidan'ın, iki ülke arasında her alanda hızla gelişen işbirliğinin memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin Suudi Arabistan'la ticaret hacmini daha da artırmayı hedeflediğini, iki ülkenin stratejik diyaloğunun bölgesel barış ve istikrara katkı sunduğunu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) başta olmak üzere, İslam dünyasının karşı karşıya olduğu sınamalar karşısında dayanışma gösterilmesinin önem taşıdığını ve Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasının ve yeniden inşa çalışmalarının başlatılmasının öncelikli olduğunu vurgulaması öngörülüyor.

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Ayrıca Fidan'ın görüşmelerde, yaptırımların kaldırılmasının Suriye'nin kalkınmasına ivme kazandıracağına, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Suriye konusunda gösterdiği dayanışmanın uluslararası toplum bakımından da teşvik edici olduğuna ve İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştırmaya yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğine dikkati çekmesi planlanıyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 11-12 Nisan'da Antalya'da düzenlenen İİT-Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu toplantısına katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret etmişti.

İkili ve bölgesel işbirliği

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacmi 2024'te yaklaşık 8 milyar ABD doları seviyesinde seyretti.

İki ülke İİT-AL Gazze Temas Grubu kapsamındaki çalışmalar dahil olmak üzere, bölgesel konularda da yakın işbirliği ve diyaloğu sürdürüyor.

Bir işbirliği ve istişare mekanizması olan Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi, iki ülke arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla kurumsal bir çerçevede takip etmek amacıyla 2016'da Dışişleri Bakanlarının başkanlığında kuruldu.

Konseyin ilk toplantısı 7-8 Şubat 2017'de Ankara'da gerçekleştirildi. Konsey bünyesinde "Diplomatik ve Siyasi Komite", "Askeri ve Güvenlik Komitesi", "Kültür, Spor, Medya ve Turizm Komitesi", "Sosyal Kalkınma, Sağlık ve Eğitim Komitesi" ve "Ticaret, Sanayi, Yatırım, Altyapı ve Enerji Komitesi" olmak üzere, iki ülkeden ilgili kurumların katıldığı beş alt komite yer alıyor.

Riyad'daki müteakip toplantıyla Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin seyrinin kapsamlı biçimde gözden geçirilmesi, işbirliğini daha da güçlendirmeye yönelik olarak atılabilecek adımların ele alınması ve anılan komitelerin yapmış olduğu çalışmaların değerlendirilmesi öngörülüyor.

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