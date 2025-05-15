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Dünya

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den Türkiye ve ABD'ye teşekkür

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Antalya'da gerçekleştirdikleri üçlü toplantının verimli ve yapıcı geçtiğini söyleyerek, Fidan ve Rubio'ya teşekkür etti.

Ahmet Karaahmet  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den Türkiye ve ABD'ye teşekkür

Şam

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Antalya’daki üçlü toplantı sonrası sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulundu.

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Paylaşımında, ABD ile ilişkilerin stratejik düzeyde geliştirilmesine yönelik önemli bir adım attıklarını belirten Şeybani, şunları söyledi:

"Bugün, halkımızın çıkarlarına hizmet eden, bölgesel ve uluslararası alandaki varlığımızı güçlendiren ileri düzeyde stratejik ilişkilerin inşası yönünde ABD ile önemli bir temel attık."

Şeybani, paylaşımında, "Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'a ve ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio’ya, bugün gerçekleştirdiğimiz verimli ve yapıcı toplantı için içten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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