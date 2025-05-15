Dolar
38.81
Euro
43.43
Altın
3,240.35
ETH/USDT
2,535.10
BTC/USDT
103,378.00
BIST 100
9,541.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus heyeti ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmesi sona erdi.

Tuğba Altun  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus heyeti ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Medinskiy başkanlığındaki heyet ile görüşmesi bitti.

Farklı formatlarda bir dizi görüşme yapılacağını belirten kaynaklar, ABD-Ukrayna-Türkiye ve Rusya-Ukrayna-Türkiye şeklinde üçlü görüşmeler yapılmasının gündemde olduğunu bildirdi. 

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında dörtlü formatta görüşme yapılıp yapılmayacağı konusunun henüz kesinleşmediği bilgisi paylaşıldı.

Bakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığındaki ABD heyetinin, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyetinin ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Müşaviri Medinskiy başkanlığındaki Rus heyetinin bugün İstanbul'da olacağı belirtilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 Mayıs'ta 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.

Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşılamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul polisinden "huzur" uygulaması
Müzakerelere destek için İstanbul'a gelen Budist rahipten "Ukrayna'da kalıcı barış" çağrısı
Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi taştı
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus heyeti ile görüştü
Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı sonuçları açıklandı

Benzer haberler

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den Türkiye ve ABD'ye teşekkür

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den Türkiye ve ABD'ye teşekkür

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus heyeti ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan: İstanbul'da yürütülecek görüşmeler umarım yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır

Ukraynalı Bakan Sybiha: Dünya diplomasisinin merkez üssü, artık aktif arabuluculuk rolü oynayan Türkiye'de

Ukraynalı Bakan Sybiha: Dünya diplomasisinin merkez üssü, artık aktif arabuluculuk rolü oynayan Türkiye'de
Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile Ukrayna-Rusya arasındaki ateşkes çabalarını görüştü

Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile Ukrayna-Rusya arasındaki ateşkes çabalarını görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüşeceğini açıkladı

Dışişleri Bakanı Fidan, yarın ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüşeceğini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet