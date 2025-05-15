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Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi taştı

Osmaniye'de etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması nedeniyle park halindeki 7 otomobil dere yatağına sürüklendi.

Muzaffer Çağlıyaner, Menderes Özat, Eyyup Yüksel İbicioğlu  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi taştı

Osmaniye

Kadirli ve Sumbas ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan sağanak etkisini artırdı. 

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Yağış nedeniyle Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nden geçen Bülbül Deresi taştı. 

Taşma sonucu park halindeki 7 otomobil dere yatağına sürüklendi, bazı tarım arazileri de sular altında kaldı.

Araçların çıkarılması için iş makinelerinin desteğiyle çalışma başlatıldı. 

Yağışın ardından iki ilçedeki birçok ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi, Kadirli-Sumbas kara yolu da 20. kilometreden itibaren trafiğe kapatıldı.

Yollarda mahsur kalan kişiler, itfaiye ekiplerinin araçlarıyla güvenli alanlara taşındı. 

"Afet olacak şekilde güçlü bir yağışa maruz kaldık"

Kadirli ilçesine giden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, ekiplerden bilgi aldı.

Yılmaz, bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere, yarım saat süren sağanakta metrekareye 80-90 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

Durumun herkesi üzdüğünü dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Gerçekten afet olacak şekilde güçlü bir yağışa maruz kaldık. Yağışın etkili olduğu Bülbül Deresi ve civarı, derenin taşması nedeniyle su altında kaldı. Derenin kenarında park halindeki araçlar suya kapılıyor. Bu 7 aracın 5'inde tespitlerimize göre herhangi bir vatandaşımız yok. Dileğimiz, Cenabıallah'tan niyazımız, o 2 araçta da inşallah herhangi bir vatandaşımızın olmaması. Şu anda sahada AFAD'ımız, itfaiyemiz, yaklaşık 200 personelimiz arama, tarama çalışmalarını sürdürüyor."

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. İnşallah o 2 aracımızda da temennimiz, duamız can kaybımızın olmaması. Devlet olarak buradayız, alandayız, hemşehrilerimizin yanındayız. Zarar tespit çalışmalarını da hemen başlatacağız. Devlet olarak vatandaşlarımıza verilmesi gereken ne destek varsa vereceğiz." 

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