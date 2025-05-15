Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 17-28 Şubat tarihlerinde yapılan Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar belli oldu.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, atanmaya hak kazanan adaylara yönelik duyuruda, adaylardan başka kurumda görev yapan ve muvafakati uygun görülmeyenlerin atamalarının yapılmayacağı belirtildi.
Yasal süresi içinde göreve başlamayanlar, ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar ile atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerlerine, puan üstünlüğüne göre yedek adaylar atanacak.
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Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.
Adaylar, 5 iş günü içinde komisyona itiraz edebilecek ve itirazlar komisyonca en geç 10 iş günü içinde karara bağlanacak.
Sonuçlara "personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.