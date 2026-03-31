Dolar
44.48
Euro
51.26
Altın
4,575.58
ETH/USDT
2,061.90
BTC/USDT
67,021.00
BIST 100
12,738.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Eğitim

MEB'in Bütüncül Gelişim Temelli DYK uygulaması başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen Bütüncül Gelişim Temelli Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK), pilot uygulama kapsamında Adana, Ankara, Erzurum, Konya, Muş ve Trabzon'da öğrencilerle buluştu.

Şeyma Güven  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
MEB'in Bütüncül Gelişim Temelli DYK uygulaması başladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra, yaşam becerileri, sosyal-duygusal gelişim, üretkenlik, problem çözme ve uygulamalı öğrenme becerilerini desteklemek amacıyla kültür ve sanat, spor, yabancı dil, yaşam becerileri ile bilim ve teknoloji alanlarında modüler kurs programları hazırlandı.

Pilot il olarak belirlenen Adana, Ankara, Erzurum, Konya, Muş ve Trabzon'da, kursların planlama sürecinde öğrencilerin tercihleri, kurs merkezlerinin fiziki yeterlilikleri, öğretmen uygunluğu ve modüler program esasları dikkate alınarak kapsamlı hazırlık süreci yürütüldü.

İl ve ilçe düzeyinde oluşturulan komisyonlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ortaokul ve lise öğrencilerinin kurslara yerleştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Bütüncül Gelişim Temelli DYK Kursları ile öğrencilerin sadece ders başarısına odaklanan bir yapı yerine, çok yönlü gelişimlerini destekleyen, beceri temelli ve uygulama ağırlıklı bir öğrenme sürecine dahil olmaları hedefleniyor.

Kursların ilk gününden itibaren il ve ilçe milli eğitim yöneticileri tarafından sahada gerekli takip ve değerlendirme çalışmaları yürütülüyor, öğrencilerin kurslara devamı, kurs ortamlarının uygunluğu ve uygulama sürecinin sağlıklı ilerlemesi yakından izleniyor.

Hafta sonu 2 saat olarak uygulanan kurslar 10 hafta sürecek. Kursları başarıyla tamamlayan öğrencilere ise katılım belgesi verilecek.

Öğrencilerin kursu başarıyla tamamlamış sayılabilmesi için kursun türüne bağlı olarak ürün ortaya koymaları, performans sergilemeleri veya benzeri bir kurs çıktısı hazırlamaları gerekecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

MEB'in Bütüncül Gelişim Temelli DYK uygulaması başladı

MEB'in Bütüncül Gelişim Temelli DYK uygulaması başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet