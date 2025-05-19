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Gündem

Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 03.23'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Semih Erdoğdu  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
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