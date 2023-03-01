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Ekonomi, Asrın felaketi

Depremlerden etkilenen besicilerin yaraları devlet eliyle sarılıyor

Osmaniye'de ağıl ve ahırı yıkılan, hayvanları telef olan ve yem sıkıntısı çeken yetiştiricilere nakdi yardım, çadır ve ücretsiz yem desteği veriliyor.

Muzaffer Çağlıyaner   | 01.03.2023
Depremlerden etkilenen besicilerin yaraları devlet eliyle sarılıyor

Osmaniye

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'deki hayvan yetiştiricileri, Tarım ve Orman Bakanlığınca sağlanan yem, ahır ve nakdi destekle yaralarını sarmaya çalışıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden Osmaniye'nin de önemli derecede etkilendiğini söyledi.

Depremlerin hemen ardından ekiplerin sahaya inerek çalışmalara başladığını belirten İlmeç, enkaz altındaki hayvanların kurtarılması için 35 veteriner hekimle çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

İlmeç, şöyle devam etti:

"Bu deprem felaketiyle ilimizde faaliyet gösteren yetiştiricilerimize ait 53 ahır ve ağılda yıkıntı meydana geldi. Öncelikli olarak bunların tespitiyle başladık işe. Yıkılan 53 ahırda 16 büyükbaş ve 151 küçükbaş hayvanımız telef oldu. Bunların tespitlerini yaptık ve alınan kararla çiftçilerimizin küçükbaş hayvan, anaç koyun ve keçi desteklemeleri hemen hesaplarına yatırıldı. Ayrıca buzağı ve çiğ süt desteklemeleri de hesaplarına aktarıldı. Deprem bölgesindeki yetiştiricilerimizin üretime devam edebilmeleri için gerekli olan maddi desteğin önemli bir kısmı hesaplarına yatırılarak rahatlamalarına destek olundu."

Hasar tespitleri sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Osmaniye'ye gönderilen yaklaşık 226 ton yemin yetiştiricilere ulaştırıldığını ifade eden İlmeç, depremin ilk haftası yem satan işletmeler kapalı olduğundan üreticinin mağduriyet yaşamaması için hemen bu yemleri ücretsiz olarak dağıttıklarını anlattı.

İlmeç, yine Bakanlığın almış olduğu kararla, küçükbaş hayvan başına 50 lira, büyükbaş hayvan başına 500 lira olan destek ödemesinin birkaç gün içinde üreticilerin hesabına yatırılacağını bildirdi. İlmeç, yıkılan ağıl ve ahırlarla ilgili hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

Mevsim şartlarından dolayı da hayvanları için yetiştiricilere şu ana kadar 50 branda dağıttıklarını dile getiren İlmeç, yıkılan işletmelerin çadır ihtiyacını karşıladıklarını, yetiştiricilerin mağdur olmaması için çadır dağıtımına devam edeceklerini söyledi.

İlmeç, yetiştiricilerin Ziraat Bankasına olan borçlarının da 1 yıl süreyle faizsiz ertelendiğini hatırlatarak, çiftçilerin üretime devam edebilmesi için ekonomik destek çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Yaraların bir an önce sarılması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını vurgulayan İlmeç, salgın hastalıkların önüne geçebilmek için de başladıkları aşılama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

"Veteriner arkadaşlar gereken yardımı, müdahaleyi yaptılar"

Kentteki yetiştiricilerden ahırı ve samanlığı çöken, 5 büyükbaş hayvanı telef olan Erol Dağ da depremin ardından aradığı Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden hemen ekiplerin gelerek hasar tespit çalışmalarına başladığını söyledi.

Dağ, "Enkazda kalan 5 ineğim telef oldu. Ahırım ve samanlığım yıkıldı, tonlarca yem ve samanım da kullanılamaz hale geldi. Hemen veteriner arkadaşlar geldi, gereken yardımı, müdahaleyi yaptılar. Depremin 3. günde yem getirdiler, sağ olsunlar." dedi.

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