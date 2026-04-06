Kudüs Valiliği: (Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin) Aksa’ya "kurbanlık" sokma girişimleri en yüksek seviyede Kudüs Valiliği, Yahudilerce kutsal sayılan Hamursuz (Pesah) Bayramı kapsamında Mescid-i Aksa’ya kurbanlık sokulmasına yönelik 7 girişim tespit edildiğini, bunun 1967’den bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğunu açıkladı.

Valiliğin açıklamasına göre, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine kadar kurbanlıkları ulaştırdı.

Açıklamada, bu adımların Mescid-i Aksa’da dini ritüeller dayatma ve fiili durum oluşturma çabasının tehlikeli bir tırmanışı olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa’nın kapalı tutulmasını, kışkırtma kampanyaları için kullandığı, bu kapsamda görüntülü içerikler ve yapay zeka destekli materyallerle destekçi toplamaya çalıştığı kaydedildi.

Valilik, bu girişimlerin durdurulması, İslami kutsal mekanların korunması ve Aksa’nın yeniden ibadete açılması için yerel ve uluslararası düzeyde acil harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

İsrail makamlarının güvenlik gerekçesiyle Mescid-i Aksa'yı 37 gündür kapalı tuttuğu, bu süreçte Aksa üzerindeki kontrolü daha da artırmaya çalıştığı ifade edildi.

İsrail, İran'a yönelik saldırıları bahane ederek Mescid-i Aksa'yı 28 Şubat'tan bu yana kapalı tutuyor. Ramazan Bayramı'nda 1967'deki işgalden bu yana ilk kez, Aksa'da bayram namazı kılınmasına izin verilmemişti.

Fanatik Yahudiler, 1-8 Nisan'da kutlanacak Hamursuz Bayramı boyunca "Tapınak Dağı" olarak adlandırdıkları Aksa'da kurban kesilmesine yönelik propagandalarını yapay zekayla üretilen görüntüleri de kullanarak yoğunlaştırmıştı.

İsrail’deki aşırı sağcı Yahudi gruplar, özellikle Yahudilerin dini bayramlarında Mescid-i Aksa’ya baskınlarını artırmasıyla biliniyor.

Yahudilik inancına göre Hamursuz (Pesah) Bayramı 9 Nisan’a kadar devam ediyor.