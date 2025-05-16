Dolar
38.83
Euro
43.44
Altın
3,240.35
ETH/USDT
2,557.20
BTC/USDT
103,623.00
BIST 100
9,541.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rus heyetinin başkanı Medinskiy: Fidan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Ali Cura  | 16.05.2025 - Güncelleme : 16.05.2025
Rus heyetinin başkanı Medinskiy: Fidan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik

Moskova

Medinskiy, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştükten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rus heyetinin Rusya Devlet Başkanı Putin’in talimatıyla Ukrayna ile ön koşulsuz, doğrudan ikili görüşmeler yürütmek üzere İstanbul’a geldiğini belirten Medinskiy, “Bugün Türk Dışişleri Bakanı (Hakan Fidan) ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik, tutumumuzu detaylı bir şekilde anlattık." dedi.

16 Mayıs sabah saat 10’dan itibaren Ukrayna tarafının görüşmeye gelmesini bekleyeceklerini kaydeden Medinskiy, “Biz çalışmaya hazırız.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da polis ve sporculardan 1919 koreografisi
İstanbul polisinden "huzur" uygulaması
Müzakerelere destek için İstanbul'a gelen Budist rahipten "Ukrayna'da kalıcı barış" çağrısı
Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi taştı
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus heyeti ile görüştü

Benzer haberler

Rus heyetinin başkanı Medinskiy: Fidan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik

Rus heyetinin başkanı Medinskiy: Fidan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den Türkiye ve ABD'ye teşekkür

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus heyeti ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan: İstanbul'da yürütülecek görüşmeler umarım yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır

Dışişleri Bakanı Fidan: İstanbul'da yürütülecek görüşmeler umarım yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır
Ukraynalı Bakan Sybiha: Dünya diplomasisinin merkez üssü, artık aktif arabuluculuk rolü oynayan Türkiye'de

Ukraynalı Bakan Sybiha: Dünya diplomasisinin merkez üssü, artık aktif arabuluculuk rolü oynayan Türkiye'de
Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile Ukrayna-Rusya arasındaki ateşkes çabalarını görüştü

Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile Ukrayna-Rusya arasındaki ateşkes çabalarını görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet