AK Parti Sözcüsü Çelik: Faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu

Euro
6.59
Dolar
5.98
BIST 100
118,758.90
Altın
1,580.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki göstererek "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili, sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu" dedi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 30.01.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,  sosyal medya hesabı Twitter'dan, Avrupa Parlamentosunda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'ın Türk bayrağını yırtmasına ilişkin şu paylaşımlarda bulundu:

"AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili, sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu. Şanlı bayrağımızın temsil ettiği şerefi anlaması mümkün olmayan ırkçı ve zehirli kafalar, yaptıkları saygısızlıkla bayrağımıza zarar veremezler. 

AP'nin, bu ırkçı ve faşistlerin İslam düşmanı ve Türkiye düşmanı siyasetlerinin gösteri merkezi olması ayrıca vahimdir. AP, demokrasiyi geliştirmek yerine ırkçılara teslim olursa Avrupa değerlerini yok etmek isteyenlerin adresi haline gelir. AP, bayrağımıza saygısızlık yapan bu faşist hakkında gereğini yapmalı ve gerekli tedbirleri almalıdır. Bayrağımız vatanımızda bağımsızlığın sembolü olarak ve yeryüzünde her yerde de insanlığa yüksek değerleri hatırlatmak için gururla dalgalanmaya devam edecek."

"AP'de o karaktersiz faşist, bayrağımıza yaptığı saygısızlıkla orada temsil edilen tüm milletlere saygısızlık yapmıştır" ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Biz kendi bayrağımıza da başka milletlerin bayraklarına da saygısızlık yapılmasını doğru bulmayız. O ırkçı Yunanlı yaptığı saygısızlıkla AP'de bulunan her milletin bayrağına saldırmıştır. AP, o faşistin yaptığı saygısızlığı AP'nin kendisine yapılmış bir saygısızlık olarak da ele almalıdır. O faşist, Doğu Akdeniz'de ve Ege'de bayrağımızı gururla dalgalanırken bol bol görecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi
GÖRÜŞ - Bosna soykırımının faillerine 'insanlık' iadesi girişimi
Barış değil Filistin'i tasfiye planı

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik: Faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu

AK Parti Sözcüsü Çelik: Faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu

AP'de ırkçı Yunan milletvekilinden Türkiye karşıtı provokasyon

'Filistin halkının taleplerinin tamamen hiçe sayıldığı bir işgal planı'

Türk bayrağını enkaz altında bırakmadılar

Türk bayrağını enkaz altında bırakmadılar
'CHP yöneticileri Erdoğan'ın Libya konusunda yürüttüğü güçlü diplomasiyi görmezden geldi'

'CHP yöneticileri Erdoğan'ın Libya konusunda yürüttüğü güçlü diplomasiyi görmezden geldi'
Uzman Onbaşı Alpaklı'nın şehadet haberi ailesine verildi

Uzman Onbaşı Alpaklı'nın şehadet haberi ailesine verildi