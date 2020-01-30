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Dünya

AP'de ırkçı Yunan milletvekilinden Türkiye karşıtı provokasyon

Avrupa Parlamentosunda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırttı.

Şerife Çetin,Ata Ufuk Şeker   | 30.01.2020
AP'de ırkçı Yunan milletvekilinden Türkiye karşıtı provokasyon

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda bölgedeki göçmenlerin durumu ele alındı.

Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisinin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Ioannis Lagos, "Kimsenin burada Yunan vatandaşlarının durumunu konuştuğunu duymuyoruz. Herkes göçmenlerden bahsediyor, Yunan vatandaşlarının hakları ne olacak?" diyerek tepki gösterdi.

Lagos, Yunan vatandaşlarının yüzde 70'inin yasa dışı göçe karşı olduğunu, ülke halkının göçmenler tarafından saldırılara uğradığını iddia etti.

Irkçı Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz." diyerek kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtarak büyük bir provokasyona imza attı.

Buna karşılık, oturumun yöneticisi itidal çağrısında bulunarak bu tür davranışlara müsaade etmeyeceğini söyledi.

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