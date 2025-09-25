Dolar
Dünya

Atina'da Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenlendi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da "March to Gaza Greece" inisiyatifi yetkilileri, Küresel Sumud Filosu'na dün Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sahasında insansız hava araçlarıyla saldırı yapılması nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

Ayhan Mehmet  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Atina'da Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenlendi Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Atina

"March to Gaza Greece" yetkilileri toplantıda yaptığı açıklamada, "Gazze'de yaşananlar bir soykırımdır ve devletler bunu görmezden geliyor. İki yıla yakındır Gazze halkı katlediliyor, Filistin direnişi bastırılmaya çalışılıyor, televizyonlarımızın gözleri önünde akıl almaz bir şiddet yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Gerçek direnişi, şu an Gazze halkından ve onlara destek için dünyanın dört bir yanından gelen insanların gösterdiğine işaret eden yetkililer, "Bu şiddeti gördüklerinde 'Hayır' diyorlar, 'Buna tahammül edemeyiz, bu kadar adaletsizliğin, sömürünün ve şiddetin hakim olduğu bir dünyada yaşayamayız' diyerek seslerini yükseltiyorlar." diye konuştu.

Açıklamada ayrıca, Yunan filosuna ait 6 teknenin uluslararası filoyla birleştiği, halihazırda toplam 46 geminin Girit'in güneyinde bir araya geldiği aktarıldı.

Filonun birkaç saat içinde Gazze'ye doğru son seyrine başlamasının beklendiği duyurulan toplantıya, Yunanistan'a ait "Pavlos Fyssas" teknesinde bulunan Yunan aktivist Politis görüntülü bağlandı.

Politis, filoya yönelik saldırılara rağmen kararlılıkla yollarına devam edeceklerini belirterek, Gazze'de yaşanan insani felaketin derhal son bulması gerektiğini söyledi.

"Dün gece gerçekleşen saldırılar bizim azmimizi hiçbir şekilde azaltmadı. Aksine, bu yolculuğu sürdürme kararlılığımızı güçlendirdi." diyen Politis, filonun şu anda teknik sorunları çözmek için kısa bir mola verdiğini, ilerleyen saatlerde rotanın yeniden Gazze'ye çevrileceğini dile getirdi.

Politis, "Biliyoruz ki bu yolculuk zor ve riskli. Burada mesele sadece Gazze'ye insani yardım ulaştırmak değil. Asıl mesele, dünyaya bu soykırımın artık sona ermesi gerektiğini hatırlatmak. Batı toplumları bugüne kadar sadece seyirci kaldı. Bu sessizlik, onların da sorumluluk almadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İtalya ve İspanya hükümetlerinin son günlerde aldıkları kararları da olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Politis, "Her iki ülkenin birer gemi göndererek filoya refakat edeceklerini açıklamaları, bu misyonun ciddiyetinin ve meşruiyetinin kabul gördüğünü gösteriyor." dedi.

"March to Gaza Greece" tarafından yapılan açıklamada, 24 Eylül'de yerel saatle 02.00 sularında yaşanan olayda, 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcıların kullanıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, teknelerde küçük çaplı hasar meydana gelmesine rağmen "filonun yoluna kararlılıkla devam ettiği" vurgulanmıştı.


