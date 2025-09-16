Dolar
41.27
Euro
49.01
Altın
3,689.03
ETH/USDT
4,472.50
BTC/USDT
116,275.00
BIST 100
11,182.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek "Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir." ifadelerini kullandı.

Abdullah Özkul  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya tepki

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir. Netanyahu'nun, insanlığın ortak değeri Kudüs'ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor. Bu sözler, insanlık düşmanı fanatizmin insanlara ve değerlere dönük soykırımcılığının yeni bir suçunu teşkil ediyor. İnsanlık bu şebekenin tehdidi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir
Bakan Fidan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürünü kabul etti
İletişim Başkanı Duran: İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle uluslararası hukuk önünde hesap vermesi bir yükümlülüktür
Gebze'de aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran kişiye saldıran sürücü tutuklandı
UAEA 69. Genel Konferansı'nda Türkiye'nin nükleer enerji yol haritası tanıtıldı

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu durdurulmadan diğer konuların konuşulacağı bir zeminin olmayacağı görüldü

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşma Filistin'in en gür sesi olarak BM'de yankılanacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet