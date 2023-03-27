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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, PKK/YPG'lilerin Fransa Senatosunda ağırlanmasına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Fransa adına utanç vericidir. Bu, aynı zamanda Türk-Fransız dostluğunu hedef alan provokatif bir eylemdir. Bu rezaleti şiddetle kınıyoruz." dedi.

Mehmet Tosun  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, PKK/YPG'lilerin Fransa Senatosunda ağırlanmasına tepki

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanmasının, Fransa adına utanç verici olduğunu belirterek, "Bu, aynı zamanda Türk-Fransız dostluğunu hedef alan provokatif bir eylemdir. Bu rezaleti şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından, terör örgütü PKK/YPG mensuplarının, Fransa Senatosunda ağırlanmasına ve teröristlere madalya verilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanması, Fransa adına utanç vericidir. Bu, aynı zamanda Türk-Fransız dostluğunu hedef alan provokatif bir eylemdir. Bu rezaleti şiddetle kınıyoruz. Fransa Senatosu'nun teröristlerin yuvası haline getirilmesi, tüm demokratik değerler için tehdittir. Fransa Senatosu, terörle mücadele değerlerini savunmalıdır. Teröristlere madalya takılması demokrasiye hakarettir."

PKK yandaşlarının, yakın bir zamanda Fransa'da da kamu düzenini tehdit ederek, güvenlik güçlerine saldırdığını ve polis araçlarını tahrip ettiklerini hatırlatan Çelik, "Fransız demokrasisine saldıranların ödüllendirilmesi, hukukun ve demokratik değerlerin ayaklar altına alınmasıdır. Bu terör örgütü, hangi ada sahip olursa olsun ülkemizin ve insanlığın düşmanıdır. Bu katliam şebekesiyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu terör örgütüne destek verenler, eninde sonunda bununla yüzleşeceklerdir." görüşünü dile getirdi.

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