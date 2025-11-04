Dolar
42.09
Euro
48.37
Altın
3,938.55
ETH/USDT
3,299.40
BTC/USDT
101,413.00
BIST 100
10,914.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve kaleci Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynanacak maç öncesi Johan Cruijff Arena'da basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Fransa'da TikTok'a "reşit olmayanları intihara sürüklediği" şüphesiyle ön soruşturma

Fransa’da algoritmasının reşit olmayanları intihara sürüklediği şüphesiyle sosyal medya platformu TikTok’a karşı ön soruşturma açıldı.

Şeyma Yiğit  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
Fransa'da TikTok'a "reşit olmayanları intihara sürüklediği" şüphesiyle ön soruşturma

Ankara

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris Savcılığı, Parlamentodaki TikTok Soruşturma Komisyonuna başkanlık eden Sosyalist Parti (PS) milletvekili Arthur Delaporte'un uyarısı üzerine harekete geçti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

TikTok’un, çocuklar ve gençler üzerindeki olası olumsuz etkisine odaklanan Paris Savcılığı, "algoritmasının reşit olmayanları intihara sürüklediği" şüphesiyle sosyal medya platformu hakkında ön soruşturma açtığını duyurdu.

Milletvekili Delaporte, sosyal medya platformlarının 15 yaş altı gençlere yasaklanması gerektiğini belirterek, TikTok'un gençler üzerindeki psikolojik etkileri konusunda uyarmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde günde 550 konut tamamlanıp teslim ediliyor
Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

Benzer haberler

Fransa'da TikTok'a "reşit olmayanları intihara sürüklediği" şüphesiyle ön soruşturma

Fransa'da TikTok'a "reşit olmayanları intihara sürüklediği" şüphesiyle ön soruşturma

Fransız şirketi Lafarge'ın "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi

Fransa'ya göre Türkiye savunma ürünleri ihracatında çarpıcı ilerleme gösteriyor

OECD Kurumsal Yönetim Komitesi Toplantısı Paris'te gerçekleştirildi

OECD Kurumsal Yönetim Komitesi Toplantısı Paris'te gerçekleştirildi
Louvre Müzesi soygunuyla bağlantılı 1 kişi daha tutuklandı

Louvre Müzesi soygunuyla bağlantılı 1 kişi daha tutuklandı
Fransa İslam Konseyi, İslamofobi hakkında Parlamentoda soruşturma komisyonu kurulmasını istiyor

Fransa İslam Konseyi, İslamofobi hakkında Parlamentoda soruşturma komisyonu kurulmasını istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet