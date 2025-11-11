Dolar
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "Medeniyetimizde Şehir ve Mekan" temalı Şehircilik Zirvesi ile Kentkırım Sergisi'nin açılışında konuşuyor.
logo
Dünya

Fransa'da Danıştay, Le Pen'in il meclisi üyeliğinden men edilmesine ilişkin kararı onadı

Fransa'da Danıştay, Ulusal Birlik (RN) Partisinin önde gelen ismi Marine Le Pen'in yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından Pas-de-Calais il meclis üyeliğinden men edilmesine ilişkin alt mahkemenin kararını onadı.

Şeyma Yiğit  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Fransa'da Danıştay, Le Pen'in il meclisi üyeliğinden men edilmesine ilişkin kararı onadı

Ankara

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Danıştay Le Pen'in yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından Pas-de-Calais il meclis üyeliğinden çıkarılmasına ilişkin Lille İdari Mahkemesinin kararını ele aldı.

Kararı onayan Danıştay, mahkemenin kararının "Avrupa hukukuna ve uluslararası hukuka uygun" olduğunu ifade etti.

Lille İdari Mahkemesi temmuzda verdiği kararda Le Pen'in yolsuzluk nedeniyle aldığı 5 yıllık seçim yasağının otomatik olarak il meclis üyeliğinden de men edilmesini gerektirdiğine hükmederek aşırı sağcı siyasinin buna itirazını reddetmişti.

Olay

Le Pen'in, Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart'ta 5 yıl siyasi yasak getirilmesine, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulmak üzere 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezasına hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları karara itiraz etmişti.

2021 yılında Pas-de-Calais il meclisi üyesi seçilen Le Pen, yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından 18 Nisan'da da meclis üyeliğinden men edilmişti.

