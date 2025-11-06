Dolar
Dünya

Fransız meclisindeki başörtülü ziyaretçilere gelen tepkiler, ülkedeki İslamofobi'yi gündeme getirdi

Fransa'da Ulusal Meclisi ziyaret eden başörtülü kadın ve kız çocuklarına gelen tepkiler, ülkede Müslüman vatandaşların maruz kaldığı Müslüman karşıtlığını (İslamofobi) gündeme getirdi.

Esra Taşkın  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Fransız meclisindeki başörtülü ziyaretçilere gelen tepkiler, ülkedeki İslamofobi'yi gündeme getirdi

Paris

Fransa'da Frontieres Media sitesinin Yayın Yönetmeni David Alaime, dün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Meclis Genel Kurulunda, aralarında bazıları oldukça genç görünenlerin de olduğu 5 başörtülü kadın ziyaretçi bulunuyor." ifadesini kullandı.

Alaime, Genel Kurul'daki ziyaretçi locasında aralarında çocukların da olduğu bir grubun fotoğrafını paylaştı.

Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, aynı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, okullarda laiklikle ilgili 2004 yasasının kabul edildiği Meclis Genel Kurulunda, genç çocukların izleyici locasında görünür dini simgeler takmasının "kabul edilemez" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Braun-Pivet, "Geçmişte böyle bir durumla karşılaşmadık. Bunun bir daha tekrarlanmaması için herkesi son derece dikkatli olmaya çağırdım." ifadelerini kullanarak bunun cumhuriyetle ilgili bir "tutarlılık meselesi" olduğunu savundu.

Başörtülü ziyaretçilere gelen tepkiler, ülkede Müslüman vatandaşlara yönelik İslamofobi'yi gündeme getirirken milletvekilleri, bu konudaki tepkileri sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partili Milletvekili Aymeric Caron, Braun-Pivet'nin söz konusu mesajının "İslamofobik" olduğunu belirtti. Caron, Meclisin iç tüzüğünün yerine getirilmesi için görevli olan Braun-Pivet'nin, bu tüzüğe bu ülkenin vatandaşlarına karşı saygısızlık eden "hayali bir kural" ekleyerek Meclisi utandırdığını ve bunu çocuklara yüklenerek yaptığını ifade etti.

Fransız milletvekili, Braun-Pivet'nin aşırı sağı, taviz vermek için her fırsatı değerlendirdiği yorumunda bulundu.

LFI Partili Milletvekili Thomas Portes, Braun-Pivet'nin her gün Müslüman avına çıkan "aşırı sağcı medyanın" paylaşımını onaylamış olduğuna ve söz konusu medya organın akreditasyonu sürdürdüğüne dikkati çekti.

Portes, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi milletvekillerinin, "bu polemiğin üzerine atlayarak Müslüman karşıtı nefretlerini kustuğu" değerlendirmesinde bulundu.

Fransız Milletvekili Antoine Leaument, herhangi bir kanunun Mecliste başörtülü olmayı yasaklamadığını belirterek "Fransa Cumhuriyeti'nin mabedinde, İslamofobi'yi yaymıyoruz, kamusal ve bireysel özgürlüklere saygı gösterilmesini sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Fransa'da başörtüsü yasağı

Fransa'da kamu çalışanlarına yönelik başörtüsü yasağı, 2004'ten itibaren ilk ve ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler için de uygulanmaya başlandı.

Ülkede veli olarak okul gezilerine katılan annelere de başörtüsü yasağının uygulanması, zaman zaman Parlamentonun gündemine getirildi ancak kabul edilmedi.

