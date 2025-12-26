AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "455 Bin Konut Tamam" törenine ilişkin paylaşım
AK Parti Sözcüsü Çelik, yarın Hatay'da düzenlenecek "455 Bin Konut Tamam" törenine ilişkin, "Asrın inşa seferberliği, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın Hatay'da, 455 bininci konutun teslimatıyla tamamlanıyor." ifadesini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yarın Hatay'da düzenlenecek "455 Bin Konut Tamam" törenine ilişkin, "Asrın inşa seferberliği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın Hatay'da, 455 bininci konutun teslimatıyla tamamlanıyor." ifadesini kullandı.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:
"Türkiye yenilmez. 'Bize güvenin, bize inanın. Biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık, bırakmayız.' Asrın inşa seferberliği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın Hatay'da, 455 bininci konutun teslimatıyla tamamlanıyor. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."