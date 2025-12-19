Dolar
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD'nin "Sezar Yasası" kapsamındaki yaptırımları kaldırmasını değerlendirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Suriye'ye yönelik "Sezar Yasası" kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Aynur Ekiz  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD'nin "Sezar Yasası" kapsamındaki yaptırımları kaldırmasını değerlendirdi

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kardeş Suriye'nin birliği, bütünlüğü ve istikrarı ülkemiz ve bölgemiz için çok önemlidir. Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye'nin geleceğe yürüyüşünde her zaman yanında olacağımıza dair güçlü bir irade ortaya koymuştur. ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırması olumlu bir gelişmedir. Suriye'nin birlik ve dirliği için atılan her adım, bölgesel barış için de bir katkıdır."

Benzer haberler

