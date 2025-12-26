AK Parti Sözcüsü Çelik, Suriye'de camiye yönelik terör saldırısını lanetledi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin Humus vilayetinde bir camiye düzenlenen terör saldırısını lanetledi.
Ankara
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş Suriye'nin Humus vilayetinde bir camiye gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kardeş Suriye'ye başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
