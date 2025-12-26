Dolar
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik, Suriye'de camiye yönelik terör saldırısını lanetledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin Humus vilayetinde bir camiye düzenlenen terör saldırısını lanetledi.

Aynur Ekiz  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik, Suriye'de camiye yönelik terör saldırısını lanetledi

Ankara

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş Suriye'nin Humus vilayetinde bir camiye gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kardeş Suriye'ye başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
