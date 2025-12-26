Dolar
42.90
Euro
50.44
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,932.50
BTC/USDT
87,625.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kış turizm merkezi Erzurum'da polis dondurucu soğukta yılbaşı denetiminde

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'da 460 polis, dondurucu soğukta 34 noktada yılbaşı denetimi yaptı.

Talha Koca  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Kış turizm merkezi Erzurum'da polis dondurucu soğukta yılbaşı denetiminde Fotoğraf: Muhammed Onur Yavrutürk/AA

Erzurum

Palandöken Kayak Merkezi ile yılbaşında çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayacak kentte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışma yürütüyor.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında sıfırın altında 3 derecede sahaya çıkan 460 polis, 34 noktada denetim ve uygulama gerçekleştirdi.

Denetimlere katılan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, polislerin çalışmalarını izledi, toplu taşıma araçlarına binerek vatandaşlarla sohbet etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tırda 23 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat şubelerinin ortaklaşa yürüttüğü Aşkale Uygulama Noktası'ndaki çalışma kapsamında tırda arama yapıldı.

Tırın dorsesinde 23 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, sürücü S.E. (36) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Karaburun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerinin huzur ve güvenliği sağlamak için sürekli sahada olduğunu söyledi.

Karaburun, denetimleri sıkılaştırdıklarını belirterek, "Yeni yılın arifesindeyiz ve üç aylara girdik. Tüm vatandaşlarımızın hem mübarek üç aylarını hem de yeni yılını tebrik ediyorum. Emniyet tedbirlerimizi bugünden itibaren bir kat daha artırdık. Tüm ilçelerle şehir merkezinde seyir halinde ve şok uygulama noktalarında tüm ekiplerimizle halkımızın huzurla yeni yıla adım atması için görev başında ve sahadayız." dedi.

"Tüm tedbirlerimiz tamam, misafirlerimizi bekliyoruz"

Arananların yakalanması, yasaklı madde taşıyanlar ile trafikte kural ihlali yapanların tespiti, halkın can ve mal güvenliği için emek sarf ettiklerini dile getiren Karaburun, şunları kaydetti:

"Bu uygulamalarımız yeni yılın ilk gününe kadar devam edecek, sonrasında da normal rutin faaliyetlerimize devam edeceğiz. Şu anda kar yağışı başladı, gecenin ilerleyen saatlerinde ve önümüzdeki günlerde daha yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. İlimize gelecek misafirlerimizin konforlu vakit geçirmeleri açısından her türlü polisiye tedbiri aldık. Gönül huzuruyla Erzurum'umuza gelebilirler. Yerli ve yabancı tüm misafirlerimizin burada güvenliğini sağlamaktan mutlu olacağız. Bu konuda tüm tedbirlerimiz tamam ve misafirlerimizi bekliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başakşehir'de oto sanayi sitesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Kış turizm merkezi Erzurum'da polis dondurucu soğukta yılbaşı denetiminde
Türkiye, Yemen'deki son gelişmelerden endişeli
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanıma" kararına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz

Benzer haberler

Kış turizm merkezi Erzurum'da polis dondurucu soğukta yılbaşı denetiminde

Kış turizm merkezi Erzurum'da polis dondurucu soğukta yılbaşı denetiminde

Yılbaşı tedbirleri kapsamında düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulamasında 979 kişi yakalandı

Yıllarca hafız yetiştiren 75 yaşındaki Osman hoca gençlerle yan yana ezber tazeliyor

26 yıllık annelik hasreti Ada'yla son buldu, hayat ona babalık da yaptırdı

26 yıllık annelik hasreti Ada'yla son buldu, hayat ona babalık da yaptırdı
ABD'nin Maryland eyaletinde ICE memurlarının üzerine doğru araç süren göçmen vurularak yaralandı

ABD'nin Maryland eyaletinde ICE memurlarının üzerine doğru araç süren göçmen vurularak yaralandı
Erzurum'da "Allahuekber Şehitleri" anıldı

Erzurum'da "Allahuekber Şehitleri" anıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet