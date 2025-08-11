Dolar
Podcast

Yahudilerin tapınak siyaseti ve kutsal mabed inançlarının arkasında ne var?

Betül Sümeyye Us  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
İstanbul

Süleyman Mabedi’nin yıkılışına denk gelen Tişa BeAv günü dolayısıyla fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa’ya baskınları arttı. Aksa baskınlarının tarihsel ve teolojik arka planında ne var? Etiyopyalı Yahudiler neden ilk defa bu yıl baskınlara dahil edildi ve Musa Operasyonu ile İsrail’e nasıl getirildiler? Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Altuncu ile konuştuk.

