Dolar
40.73
Euro
47.52
Altın
3,342.29
ETH/USDT
4,387.80
BTC/USDT
118,985.00
BIST 100
11,004.23
Filistin direnişini müzik yoluyla anlatmak nasıl etkili oluyor?

Filistin direnişini anlatan müziklerin toplumları nasıl etkilediğini ve zaman zaman tarihi belgelerden bile nasıl daha etkili olabileceğini Sanatçı ve Akademisyen Doç. Dr. Mustafa Demirci ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
Filistin direnişini müzik yoluyla anlatmak nasıl etkili oluyor?

