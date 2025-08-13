Dolar
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.30'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emrullah Cesur  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
